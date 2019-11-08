Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesi sınırlarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

08.11.2019 00:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:02

Adıyaman'da, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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