Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum yayından kaldırıldı mı? Adını Feriha Koydum yayından neden kaldırıldı?
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Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum yayından kaldırıldı mı? Adını Feriha Koydum yayından neden kaldırıldı?

16.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:29
Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum yayından kaldırıldı mı? Adını Feriha Koydum yayından neden kaldırıldı?

Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Show TV'nin 2011 yapımı aşk, drama dizisi Adını Feriha Koydum dizisinin tekrarları yıllar sonra yeniden ekranlara geliyordu. Fakat bugün Show TV yayın akışında Adını Feriha Koydum görülmedi. Peki, Adını Feriha Koydum neden yok? Adını Feriha Koydum yayından neden kaldırıldı?

Adını Feriha Koydum dizisi, başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Show TV'nin 2011 yapımı aşk, drama dizisidir. 2. sezonun sonunda sözleşmesi dolan başrol oyuncusu Hazal Kaya diziden ayrılmıştır ve diziye Çağatay Ulusoy yalnız devam etmiş ve Adını Feriha Koydum bitmişti. Dizi, Emir'in Yolu ismi ile ekran hayatına devam etti.Bugün Show TV'de Adını Feriha Koydum yayınlanmadı. Bunun üzerine seyirciler Adını Feriha Koydum neden yok?Adını Feriha Koydum yayından neden kaldırıldı? Adını Feriha Koydum yayından kaldırıldı mı? merak etti.

ADINI FERİHA KOYDUM NEDEN YOK?

Adını Feriha Koydum hafta içi her gün saat 12:30'da ekrana geliyordu. Fakat bugünden itibaren Show TV'de 11:45'te Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu'nun tekrarı ve saat 14:00 Bir Şansım Olsa programının tekrarı yer alıyor. Adını Feriha Koydum'un ise saati değişti.

ADINI FERİHA KOYDUM SAAT KAÇTA?

Show TV yayın akışına bakıldığı zaman Adını Feriha Koydum dizisi hafta içi her gün saat 06:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

ADINI FERİHA KOYDUMKONUSU NE?

Kapıcı Zehra'nın kızıyla olan hayalleri ve kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanması ve bundan sonra içine düştüğü kişilik bunalımı ele alınıyor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayatında kendine yer edinmiş bir ailenin 'Gecelerin Veliahtı' lakaplı oğluyla Emir Sarrafoğlu tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşmadan sonra onun ilgisi hoşuna giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin kızı olarak tanıtır. Yalanından dönemez. Bundan sonra anne kızın hayatla mücadelesi geri dönüşü olmayan bir savaşa döner.

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