Adını Feriha Koydum "Halil" kim, gerçek adı ne? Ufuk Tan Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ufuk Tan Altunkaya hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanmasının ardından gündüz kuşağı dizilerinde yer almaya devam eden Adını Feriha Koydum dizisi oyuncuları hala merak ediliyor ve araştırılıyor. Adını Feriha Koydum "Halil" kim, gerçek adı ne? Ufuk Tan Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ufuk Tan Altunkaya hangi dizilerde oynadı?

Başrollerini Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Metin Çekmez'in paylaştığı Show TV'nin 2011 yapımı aşk, drama dizisi Adını Feriha koydum dizisi konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Adını Feriha Koydum "Halil" kim, gerçek adı ne?Ufuk Tan Altunkaya kimdir, kaç yaşında?Ufuk Tan Altunkaya hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

UFUK TAN ALTUNKAYA KİMDİR?

Ufuk Tan Altunkaya,15 Mayıs 1984 yılında doğdu ve 36 yaşındadır. Ufuk Tan Altunkaya, Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'ya körkütük aşık olan Halil karakteriyle tanınmıştır. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Altunkaya, Fatih (2013), Biz Size Döneriz (2017) ve Beni Böyle Sev (2013) adlı yapımlarda da kendini göstermiştir. Ayrıca,Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde eğitmenlik de yapmıştır.