Adet sancısına ne iyi gelir? Adet söktürücü doğal yöntemler nelerdir?

Kadınların her ay yaşadığı adet sancıları bazı durumlara bağlı olarak çok ağrılı bir süreç olabilir. Kadınların bazıları hiçbir ağrı yaşamadığını belirtirken, büyük bir çoğunluğu için ise oldukça sancılı bir süreç yaratabilmektedir. Adet sancısıyla birlikte mide bulantısı, ishal, bel ağrısı ve dengesiz ruh hali gibi etkileri görülen regl sancıları için evde uygulayabileceğiniz pratik çözümleri haberimizde sizler için derledik.

ADET SANCISI NEDEN OLUR?

Adet sancısının en büyük nedeni, kadınlarda adet döneminde gerçekleşen kanama ile birlikte rahim duvarının atılma işlemine bağlı gerçekleşen kasılmaları tetikleyen prostoglandin hormonudur. Adet döneminden birkaç gün önce yüksek sevilere yükselen prostoglandin hormonu, ne kadar yüksek olursa sancı o kadar fazla olmaktadır. Adet döngüsüne halk arasında aybaşı ve regl dönemi de denmesinin yanı sıra gerçekleşen regl sancısına ise "dismenore" denmektedir. Bütün bunların dışında regl döneminde yaşanan sancıların başka nedenleri de olabilir.

Adet dönemindeki ağrılara neden olan diğer etkenler

Kasık enfeksiyonu

Servikal darlık

Endometriozis

Adenomyozis

Miyomlar

ADET SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadınlar adet döneminde yaşadıkları sancıları ve bu sancılara bağlı farklı semtomlar gösterebilir. Bu belirtiler adet döneminde 1-2 gün önce gözlemlenebilir. Adet sancısı ile birlikte mide bulantısı, ishal, baş ağrısı ve baş dönmesi belirtiler de görülebilir. Bu belirtilerin haricinde farklı semptomlar gösteriyorsanız uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Karın bölgesinde gerçekleşen ani sancılar

Regl döneminden önce gözlemlenen kabızlık

Belde uyuşukluk ve ağrı

Adet döneminden önce başlayan ağrı

ADET SANCISI RİSK GRUPLARI NELERDİR?

Adet sancılarında bazı durumlarda bazı kişileride sancıların görülebilme ihtimali daha fazladır.

30 yaşın altındakiler

Aşırı adet kanamaları

Düzensiz kanamalar

12 yaşın altında adet görme

Sigara tüketenler

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Adet sancıları genellikle adet döneminin sürecine göre kendiliğinden geçmektedir. Ancak bu süreçte ağrıların azalmasına evde uygulayabileceğiniz praktik yöntemler ile yardımcı olabilirsiniz. Bunların en önemlisi uyku düzeni ve strestir. Regl döneminizde stresten uzak kalmanız ve dinlenmeniz, regl dönemindeki ağrıların daha hafif geçmesine yardımcı olabilir. Regl döneminiz bittikten sonra regl sancılarınız devam ediyorsa uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Sıcak Kompres

Regl döneminde alt karın bölgesine konulan sıcak su torbası (biyot) ya da ütülendikten hemen sonra yine aynı bölgeye yerleştirilen sıcak havlu regl dönemindeki ağrı ve sancılara karşı oldukça etkilidir.

Ilık Duş

Tıpkı sıcak su torbası gibi ılık duş almak da kan akışını hızlandırdığı için ağrıların azalmasında oldukça etkili bir yöntemdir.

Egzersizler

Vücudun gevşemesini ve esnemesini sağlayacak egzersizler yapmak endorfin salgılamanıza yardımcı olacak bu nedenle ağrıların hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Zencefil

Bir fincan su içerisine birkaç parça zencefil ve bir dilim limonu atın ve 20 dakika demleyin. Demlenmiş karışımı ılık bir şekilde günde 2-3 defa tükettiğinizde ağrılarınıza karşı büyük yardımları olacaktır.

Fesleğen

Fesleğen de adet sancılarına karşı oldukça etkili bir bitkidir. Bir miktar fesleğeni 20 dakika bir bardak kaynar suyun içerisinde demlemeniz ve tüketmeniz halinde ağrılarınızın hafiflemesinde oldukça faydalı olacaktır.

ADET SÖKTÜRÜCÜ DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

Adet sancılarını yoğun derecede yaşayan birçok kadın ilaçlar yerine doğal adet sökücüler ile adet sancılara karşı çözüm aramaktadırlar. Adet söktürücü besinlerin yemekler ile tüketilmesi halinde etkili olacaktır. En bilinen adet sökücü besinler ise soğan, maydanoz, alıç ve dereotu. Bu besinlerin gün içerisinde tüketimi adet ağrılarına karşı etkili olacaktır. Ancak kesin çözümün uzmanlar tarafından verilen tavsiyeler olduğunu unutmamalı ve doktor tavsiyesi alamadığımız zamanlarda bitkisel çözümlere yönelmemiz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Adet söktürücü doğal yöntemler;

Tarçın ve Bal

En etkili adet söktürücü özellikli doğal yöntem bal ve tarçın karışımıdır. Ilık bir su içerisine bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı toz tarcın ya da bir cubuk tarçın ilave edip 10 dakika bekleyin. İyice karıştırdıktan sonra kısa bir sürede etkili olduğunu göreceksiniz.

Biberiye Çayı

Adet söktürücü özelliğinin yanı sıra kist oluşumunu da engelleyen biberiye çayı adet dönemlerinde en iyi dostunuz olacak. Bir fincan su içerisine eklediğiniz bir tatlı kaşığı biberiyeyi 10 dakika demleyip, isteğinize göre içerisine limon ekleyip tüketebilirsiniz.

Adaçayı

Östrojen hormonu içeren adaçayı, miyon ve kist oluşumuna karşı da oldukça etkilidir. Adet sökümü içinde tüketilmesi tavsiye edilen adaçayı regl dönemlerinde tüketilmesi oldukça faydalıdır.

Kekik Çayı

1 fincan su içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kekiği 10 dakika demledikten sonra tüketmeniz halinde hem iyi bir adet söktürücü hem de rahimde oluşabilecek iltihaplanmalara karşı etkili olacaktır.

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