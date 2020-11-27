Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Adenovirüs belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Çocuk ve yetişkinlerde görülen adenovirüs yaygın ve kolay şekilde bulaşan virüs türüdür. Bağışıklığı düşük ve zayıf kişilerde ölümcül sonuçlar gösterebilir. Öte yandan bağırsak enfeksiyonlarına ya da beyinde menenjit gibi durumlara neden olabilir. Peki; adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Adenovirüs belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Çocuk ve yetişkinlerde görülen adenovirüs yaygın ve kolay şekilde bulaşan virüs türüdür. Bağışıklığı düşük ya da zayıf kişilerde ölümcül sonuçlar gösterirken yenidoğan bebeklerde genellikle ishal durumu gözlemlenmektedir. Öte yandan bağırsak enfeksiyonlarına ya da beyinde menenjit gibi durumlara neden olabilir. Soğuk algınlığı gibi belirtiler gösteren adenovirüs, koronavirüs kadar hızlı yayılırken temasla bulaşma riski de taşıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler gösterirken aynı zamanda sert öksürük, konjonktivit gibi etkiler de görülmektedir. Peki; adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Adenovirüs belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? Detaylar haberimizde...

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs; burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Konjonktivit, bronşiolit, zatüre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder.

NASIL KORUNULUR?

En sık temasla bulaşan bu virüs sık el yıkama ile yayılımını azaltacaktır. Çocuktan çocuğa aktarılan oyuncak gibi objelerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

TEDAVİSİ

Adenovirüs tedavisine yönelik özel bir yol yoktur ancak çeşitli yöntemlerle hastalığı kolay geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik tedavide etkisizdir. Hastaların istirahatı ve destek tedavisi gerekir.

ADENOVİRÜS ÇEŞİTLERİ

Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir. Virüs türüne bağlı olarak, adenovirüsler aşağıdakilere neden olabilir:

• Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Göz enfeksiyonları

Bu belirtiler 10 güne kadar sürebilir. Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir. Enfekte olan bazı kişilerin hastaneye yatırılması gerekebilir. Adenovirüs enfeksiyonu kişiden kişiye hava yoluyla bulaşabilir (örneğin hapşırma veya öksürme). Ayrıca, virüs bulaşmış bir kişiye veya dokunduğu nesnelere dokunmak gibi kişisel temas yoluyla da yayılabilir.

Hafif problemler

Aşının alınmasından itibaren 2 hafta içinde ortaya çıkan birkaç hafif sorun bildirilmiştir: • Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu (yaklaşık 3 kişide 1)

• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, eklem ağrısı (yaklaşık 6 kişide 1)

• Karın ağrısı, öksürük, bulantı (yaklaşık 7 kişide 1)

• İshal (yaklaşık 10 kişide 1)

• Ateş (yaklaşık 100 kişide 1)

KİMLER ADENOVİRÜS AŞISI ALMALI?

Aşı 17-50 yaş arasındaki askeri personel için onaylanmıştır. Savunma Bakanlığı tarafından temel eğitime tabi tutulan askeri personel için önerilmektedir. Ayrıca, adenovirüs enfeksiyonu için yüksek risk taşıyan diğer askeri personel için de tavsiye edilebilir.