Adapazarı'nda yemekten zehirlenen 50 asker hastaneye kaldırıldı

28.09.2019 21:47

Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 50 asker yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başladı.

Askerler, çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerlerden çoğu tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Askerlerin neden zehirlendiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE BAYBURT'TA YAŞANMIŞTI

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirilmiş,askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınmıştı.