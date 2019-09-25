Adana Valisinden saldırı ile ilgili ilk açıklama: Bombalı saldırı oldu, yaralılar var

25.09.2019 08:07

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olayla ilgili bilgi vere Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu aktararak, "Yaralıların sağlık durumu iyi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜM HABERİ GELMEDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz." ifadelerini kullandı.