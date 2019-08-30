Adana'da, gözaltına alınan torbacıdan gazeteciye: Çek dayı, alem yakışıklı görsün

30.08.2019 12:15

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

"ÇEK DAYI ÇEK ALEM YAKIŞIKLI GÖRSÜN"

Bir dükkanın kepengine gizlenmiş 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontörlünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çek dayı çek alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA