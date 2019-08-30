Adana'da, gözaltına alınan torbacıdan gazeteciye: Çek dayı, alem yakışıklı görsün

Adana'da, gözaltına alınan torbacıdan gazeteciye: Çek dayı, alem yakışıklı görsün

Adana'da, gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya." dedi.

30.08.2019 12:15
Adana'da, gözaltına alınan torbacıdan gazeteciye: Çek dayı, alem yakışıklı görsün

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek dayı alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya" dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

"ÇEK DAYI ÇEK ALEM YAKIŞIKLI GÖRSÜN"

Bir dükkanın kepengine gizlenmiş 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontörlünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çek dayı çek alem yakışıklı görsün. Şimdilik bu kadar, devamı haftaya." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da, gözaltına alınan torbacıdan gazeteciye: Çek dayı, alem yakışıklı görsün
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (8)

  • ZALİMLERE ÖLÜM:
    Valahi billahi bunların kafasını keseceksin kimin haddine benim çocuğumu bu zehirlere alıştıracak ve bütün aile hayatını yok edecekler.birde sanki insan haklarını savunurken yakalanmışlar gibi aileleri onların görüşüne gidecekler.Allah sizi param parça etsin bunlara göm yumanlarıda onlara en 100 yıl hapis vermeyen hakimi savcıyıda kahretsin
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  • ÖZGÜR:
    bunların hepsini infaz edeceksin hem satanı herm alanı bak bakalım satıcı ve içici kalıyormu hayvanlar nasıl olsa cezası az deyip çıkınca tekrar satıyorlar bunların yaptığı terörden ve savaştan daha kötö bunlar toplumu komple kanser gibi yavaş yavaş öldürüyorlar devletin biran önce acilen önlem alması lazım yoksa uyuşuk ve bağımlı bir toplum olup gideriz
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  • DOĞRUCU:
    kanı bozuk rahat neden bilyorki adalet yok nasıl olsa 3 gün sonra çıkacak yazıklar olsun SÖZDE ADALET SİSTEMİNİZE
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  • GERÇEKLER ACIDIR:
    Uyuşturucu satışı ve kullanımı yasa olarak düzeltilmediği sürece bu kişiler hep var olacak olmaya devam edecek , sokak ortasında çocukların gözü önünde yapılan bu alışveriş çocukları bu işe özendiriyor ve hemen her gün yeni bir çocuk bu işe girişiyor bu artık kimileri için bir meslek , kimileri için bir özenti , kimileri için arkasındaki güçtür . BUNUN İÇİN HARCANAN MİLYONLARCA LİRALAR İLE BUNU ÇÖZEMEZSİNİZ ! ÇÜNKÜ ÇÖZÜM PEŞİNDE DEĞİLSİNİZ .
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