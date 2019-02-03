Adana Üniversiteli Leyla, Burun Ameliyatından Sonra Komaya Girdi

Adana'da özel bir hastanede Prof. Dr. M.S.A.'ya burun estetiği ameliyatı olan Leyla Sönmez (24), geçirdiği operasyondan sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. 3 gün sonra fenalaşan genç kız götürüldüğü hastanede komaya girdi. 29 Ocak günü burun estetiği olmak için kentteki özel bir hastaneye başvuran Leyla Sönmez, iddiaya göre ameliyattan sonra tedavi gördüğü hastane odasında kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Genç kızın ailesi bunun üzerine endişe ederek durumu doktora ve hemşirelere bildirdi. Doktordan, Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz karşılığını alan aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

Hemşirelerin ve doktorların ailenin tüm ısrarlarına rağmen kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez(45), kızlarını hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini ama şu an Leyla Sönmez'in ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. Baba Sönmez, Kızımı ameliyat olması için o gün hastaneye bıraktım. Hiçbir şeyi yoktu ki zaten burun ameliyatıydı sadece. Ameliyattan çıktıktan sonra kızımın yanına girdik. Burnu sürekli kanıyordu ve kan kusuyordu. Doktora telefon açtım ve yanımıza geldi. Bana Ha senin kızın, ha benim kızım bunda bir fark yok. Kızın iyi dedi. Hocam bu kızın karnı ağrıyor, kan kusuyor dedim. 'Bunlar hep normal şeyler geçecek yakın zamanda' dedi. Bunun üzerine biz beklemeye başladık. Serum ve iğne yaptılar sadece. Sabah kalktık kızımda değişen bir şey yok. Evet bilinci yerinde ama kusması durmuyor. Karın ağrısı dinmiyor. Uzandığı zaman bizimle konuşabiliyor ama kalktığı zaman hemen bayılıyordu. 3'üncü gün sabah 9 gibi doktor gelip kızımı taburcu edeceğini söyledi. Çocuğumu çıkarmaya çalışırken baktık ki ayağa kalkamıyor diye konuştu.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Fenalaşan genç kız önce Adana Şehir Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Çukurova Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada genç kızın kalbinin durduğunu belirleyen doktorlar yapılan müdahale ile Leyla Sönmez'in duran kalbini tekrar çalıştırdı. Ardından yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Baba Ali Haydar Sönmez, ameliyat sırasında gerçekleşen bir hata sonucu kızlarının başına böyle bir şey geldiğini ve hayatlarının karardığını savunarak şöyle konuştu

Kızım şu an makineye bağlı. Yaşama ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söylüyorlar. Burada doktor hata yaptığını biliyor. Beni arıyor bir şeyler anlatıyor Şu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir diyor. Burada tehlike sezen bir doktor o ameliyatı isterse erteleyebilirdi. Ama yapmadı. Hukuki süreci başlattım. Kızımın bu durumunun hesabını verecekler. Bir kuruş dahi tazminat istemiyoruz. Bizim Leyla'mız yandı başka insanların çocukları yanmasın. Başka aileler ağlamasın.

'KIZIMI İMHA ETTİLER

Kızının ameliyattan çıktığı andan itibaren çok acı çektiğini belirten anne Fener Sönmez (40) ise Elleri, ayakları morardı kızımın. Sürekli acılar içindeydi. Hemşirelere söyledim. Naz yapıyor dediler. Umursamadılar. Hiçbir şeyi yok dediler. Benim kızımı göz göre göre imha ettiler. Yavrum sürekli kan kustu. Hemşireler sesimizi duymamak için kapıları yüzümüze kapatıyordu. İyi dediler ve kızım bu hale geldi. diye konuştu.

Genç kızın ameliyatını yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Prof. Dr. M.S.A. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Kaynak: DHA