Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı - Haber

Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandıADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), polis tarafından yakalandı.

12.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:45
Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana terör örgütü el-kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler