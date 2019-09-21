Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor

Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

21.09.2019 23:54
Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.