: Adana kocasına 1500 tl'ye eskort ayarlamış

07.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:35

Kocasına 1500 TL'ye eskort ayarlamış

ADANA'da, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8'i kadın 23 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin yakalanmamak için telefonda şifreli konuşarak, 'Jantı lastiğe takalım. Duvara sıva yapalım' dediği ortaya çıktı. Masaj salonuna gelen bir kadının kocası ile birlikte olması için 1500 TL'ye eskort ayarladığı da belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol ve masaj salonlarındaki fuhuş olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izinle şüphelileri teknik ve fiziki olarak takibe başlayan polis, 4 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 8'i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı. Tuzaklarına düşürdükleri kadınları otoyol ve masaj salonlarında fuhuşa zorlayan çetenin tarife listesi ortaya çıktı.

OTOYOLA SERVİS KALDIRMIŞLAR

Şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nın Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları buralara götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Yine şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları servise bindirerek belirlenen noktalara bıraktığı ve akşam yine aynı noktadan aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nın polis baskınlarını önceden haber vermek için nöbet tutukları ortaya çıktı Ayrıca masaj salonlarında da fuhuş yaptıran şüphelilerden Lale K. oğlu İsa K., Aytül S. ve Mehmet A.'nın 150 ila 1500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları öğrenildi.

KOCASINA KADIN AYARLAMIŞ

Telefon konuşmalarında şifreli görüşen çetenin, yakalanmamak için kendi aralarında, 'Jantı lastiğe takalım. Duvara sıva yapalım' dediği anlaşıldı. Operasyonun ardından 45 kişinin de ifadesini alan polis, masaj yaptırmaya gelen 1 kadının, burada fuhuş yapan kadını nikahlı kocası ile birlikte olması için 1500 TL'ye ayarladığı ve parasını da kendisinin ödediği saptandı.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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