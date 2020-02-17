: Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu

17.02.2020 07:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:01

BKM imzalı, salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri aksiyon ve aşk dolu bir dünyanın içine çeken 'Ramo' seti, önceki gün Adana şehir merkezindeki sahnelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İZDİHAM YAŞANDI

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Ramo dizisi, yayınlanmaya başladığı günden beri çekimlerin gerçekleştiği Adana'da büyük bir ilgi görüyor. Önceki gün Adana çarşıda çekimleri yapılan dizinin seti, vatandaşların akınına uğradı. Herkes dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ı görmeye çalışınca set, bir süreliğine durdu. İzdihamın yaşandığı sette Murat Yıldırım, güvenlik güçleriyle araca bindirildi ancak hayranları arabanın etrafını sararak fotoğraf çektirmeye çalıştı.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekasıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur.Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

Ramo'nun kadrosunda Murat Yıldırım, Yiğit Özşener, İlker Aksum, Esra Bilgiç, Cemre Baysel ve İdil Fırat gibi isimler yer alıyor.

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