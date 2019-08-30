Adana'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde çelenk sunma krizi yaşandı

30.08.2019 10:10

Adana'da, Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi.

ADANA VALİSİ İZİN VERMEDİ

Saat 08.30'da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan Başkan Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılmaması ile ilgili açıklama yapıldı. Belediye Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı'nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılamamıştır. Durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı'ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katılmıştır."

Kaynak: DHA