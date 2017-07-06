Adana'da Şüpheli Ölüm

Adana'da, yemek yedikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Arıkan (17), Sarıcam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3150 Sokak'ta bulunan evlerinde ailesiyle yemek yedikten sonra fenalaştı.



112 Acil Servis ekiplerince Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arıkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ölümü doktorlar tarafından şüpheli bulunan Arıkan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.