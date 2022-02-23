Adana'da lise öğrencileri kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar

Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Bitkiler Koruma Altında Projesi" kapsamında, bütün otomasyon ve teknik sistemlerini kendi çabalarıyla üretip kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar.

Öğrenciler, yaklaşık 5 ay önce okulun bahçesinde oluşturdukları 50 metrekarelik 600 fidenin yer aldığı seradan ilk ürünlerini hasat etmeye hazırlanıyorlar.

Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı" kapsamında Bitkiler Koruma Altında Projesi hazırladı.

Topraksız tarımla çilek yetiştirmenin amaçlandığı projenin 24 bin lira destekle kabul edilmesinin ardından öğrenciler, serayı kurmak için öğretmenlerinin öncülüğünde çalışmaya başladı.

Öncelikle kodlama eğitimi alan öğrenciler, seranın nem ve sıcaklık sensöründen kapı otomatiğine kadar bütün aparatları 3D yazıcıda kendileri yaptı.

Serayı kuran öğrenciler, yaklaşık 5 ay önce topraksız tarımla yetiştirmeye başladıkları ve tatil günlerinde bile bakımlarını yaptıkları çilekleri kısa süre sonra toplayacaklar.

Fizik öğretmeni ve proje yürütücüsü Şeref Vergil, AA muhabirine 15 öğrenciyle oluşturdukları seranın adeta evleri gibi olduğunu söyledi.

Kodlamadan otomasyona, bitkilerin bakımından gelişim takibine kadar her öğrencinin farklı bir görevinin olduğunu dile getiren Vergil, proje sayesinde öğrencilerin tarımla ilgili birçok bilgiyi öğrenme şansı yakaladığını belirtti.

Öğrencilerin okul çıkışında ve hafta sonu serada vakit geçirdiğini ve ürünlerin gelişimini yakından takip ettiğini aktaran Vergil, "Burada 600 fidemiz var. Bunu gelecek yıl 2 bine kadar çıkaracağız. Buradan elde ettiğimiz ürünleri marketlerde ve AVM'lerde satacağız. Çilek satışından elde edeceğimiz gelirle, hem seramızın sürdürülebilirliğini sağlayacağız hem de okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacağız." diye konuştu.

Vergil, öğrencilerin proje sayesinde tarımla ilgilenmekle ilgili planlar yapmaya başladığını söyledi.

"Burası evim gibi oldu"

Okul Müdürü Abdülkadir Çulha da 2,5 yıl önce açılan, 460 öğrenci ve 43 öğretmenin bulunduğu okullarında sürdürülebilir bir proje yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Sami Efeler, serada bitkilerin beslenmesinden ve gelişiminden sorumlu olduğunu belirtti.

Hafta sonu da okula gelerek kendi emekleriyle oluşturdukları seradaki ürünleri kontrol ettiğini anlatan Efeler, proje sürecinde tarımla ilgili birçok şey öğrendiğini söyledi.

Seranın elektronik ve kodlama sistemlerinden sorumlu Serhat Santalu da "Burası evim gibi oldu. Seraya gelince kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.

11. sınıf öğrencisi Zelal Işık, derslerden arta kalan zamanda sürekli serada olduğunu ve bitkilerin gelişimini takip ettiğini kaydetti.