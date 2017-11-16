Adana'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Adana'da bir ahırdan 11 koyun çalındı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun köyünde hayvancılıkla uğraşan Veli Çelik, ahırından 11 koyunun çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, ahırda ve çevrede delil toplama çalışması yaparken güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Hayvanları çalınan Çelik, yaptığı açıklamada, hayvancılıkla geçimini sağladığını ve iki çocuğunu okuttuğunu belirterek koyunların biran önce bulunmasını talep etti.