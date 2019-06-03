Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü kaldırımda oturan iki yaşlı kadının feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yandı.
Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can ve Raziye Can'a çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. Kadın sürücü ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
KADIN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. Kadın sürücü iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.
Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracının sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.
-
EHLİYETSİZ KULLANIP RESMEN CİNAYET İŞLEMİŞ CEZASIS KALMAMALICevap Yaz Yayından Kaldır
-
Oturacak yer bulamislar miş. Lafa bak. Yahu bu salaklar yüzünden millet disari da cikmasin zaten. Senin ulu orta insan icinde trafikte ne isin var bre kadin. Ailesi kan icin diet istese ne yapacaksiniz? Sizin caniniz daha kiymetli degil mi? Adam da ifadede ben kullandim diye yalan söylüyor. Al burdan yak. Allah kimseye yasatmasin. Ancak gidin su aleti kimseye zarar vermeyecek yerde ögrenin. Bu hayat şaka degil, diger insanlar da Micky Mouse degiller.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
oturacak yer bulamamislar, surucude bildiginiz Turkiyenin suruculerinden. Bayat kanunlar oldugu muddet trafik teroru bitmez, pkk teroru trafik terorunden daha fazla can mal kaybi almiyor, hesabi kitabi bilmeyenler anlamazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bundan 25 sene evvel babam bana araba sürmeyi öğretirken şehrin dışına çıkarırdı otların içinde traktör sürer gibi araba sürerdim baba şehirde süreyim derdim olmaz birine zarar verebilirsin derdi. şimdi yanlış değilsem sürüş pistleri var git orda sürmeyi öğren cana mala zarar vermezsiniz .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz KADIN sürücü. . . Kadınlara araba verilmezzzzz. . Şahitlikleri bile 2 kadının kabul ediliyor kardeşim var işte bir sebebi. Kur-an-ı Kerim 2 kadının şahitliği niye diyor?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır