Adana'da kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü, 2 kardeş yaralandı (2) KADIN POLİSİN EN ZOR ANLARIAdana'da, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını, telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

KADIN POLİSİN EN ZOR ANLARI Adana'da, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını, telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Kazada teyzesinin oğlu sürücü Ahmet Kaysanık'ın ağır yaralandığını, eşi ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü. Kadın polisi, meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: DHA