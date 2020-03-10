Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
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Adana, Güncel

Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

10.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:59
Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

SERVİS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 60 NP 987 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 14 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Manşet

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