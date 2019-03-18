Adana'da Hastanın Mide Ameliyatında Ölmesine İlişkin Dava

Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatı bir arada yapılan hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılandıkları davada verilen kararın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından ikinci kez yargılanan iki doktorun yeniden beraatine hükmedildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktorlardan Atilla A. ile ölen Fatih Besler'in kardeşi Ferhat Besler ve tarafların avukatları katıldı. Sanık doktor Kemal Ş. ise gelmedi.

Müşteki Besler'in avukatı, ameliyatı sanık Atilla A'nın, anestezi işlerini ise sanık doktor Kemal Ş'nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Ameliyatın yapılmaması gerektiği tıbben ispatlanmıştır. Dolayısıyla illiyet bağının olmadığını söylemek mümkün değildir. Ölümün yapılan anestezi işleminden kaynaklandığı sabittir. Adli Tıp 3. Üst Kurulu raporu iddialarımızı doğrular mahiyettedir. Bu nedenle sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.



Sanık doktor Atilla A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim yaptığım ameliyatla netice arasında nedensellik bağı yoktur." diyerek beraatini istedi.



Sanık Atilla A'nın avukatı da üst kurul raporunda nedensellik bağının kurulamadığını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık doktor Kemal Ş'nin avukatı da üst kurul raporunda ölümün anesteziden kaynaklandığına ilişkin tek ibarenin dahi olmadığını dile getirerek, "Kayıtların düzgün tutulmaması nedeniyle müvekkilime kusur atfedilmiştir fakat ölüm olayı ile bu husus arasında illiyet bağı bulunmamaktadır." dedi.



Mahkeme hakimi, iki sanık hakkında isnat edilen suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle yeniden beraat kararı verdi.



Ferhat Besler, beraat kararını yeniden temyiz edeceklerini söyledi.



Olay



Düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler, 15 Aralık 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre, Besler, mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hayatını kaybetmişti. Ameliyata giren doktorlar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Yargılama sonucu doktorlar beraat etmiş ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin, Adli Tıp Genel Kurulundan rapor aldırılmaması nedeniyle verdiği bozma kararı üzerine sanıklar, yerel mahkemede yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA