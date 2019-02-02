Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var

Adana'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yöne değiştirmeye çalışan Necim Ayağ'ın kullandığı 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Necim Ayağ, Fidan Ayağ ve kızı Cemre'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan da Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE ÖLDÜ KARNINDAKİ BEBEĞİ YAŞIYOR

Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin yaşadığı tespit edildi. Yolcu otobüsü sürücüsü Hüseyin T. ise gözaltına alınarak Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA