Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi
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Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi

Adana'da ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri cinsel gücü artıran çikolataları, hap ve spreyleri ele geçirerek imha etti.

18.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:37
Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi

'da bir depoya yapılan baskında sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü artıran bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.

POLİSTEN BASKIN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir depoda sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı.

Depoda, cinsel gücü arttırıcı bin 380 adet çikolata, 6 bin 360 kutu içecek, 3 bin 70 adet hap ve sprey ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçen ürünler imha edildi.

İşte ele geçirilen ürünler;

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi
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HABER YORUMLARI (1)

  • ACI GERÇEKLER:
    halkın alt yapısını bozacak başka bişi bulamadılar her yola baş vuruyorlar. . . Gençlerimize dikkat edelim lütfen, iyi eğitip güzel işlere yönlendirelim. Aksi halde geleceğimiz altüst olur.
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