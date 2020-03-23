Adana'da asılsız korona virüs paylaşımına 31 gözaltı
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Adana, 3. Sayfa

Adana'da asılsız korona virüs paylaşımına 31 gözaltı

Adana'da aralarında bir karı kocanın korona virüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı, bir özel bankada korona virüs vakası olduğu şeklinde asılsız bilgileri sosyal paylaşım sitelerinden yayan 31 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:08
Adana'da asılsız korona virüs paylaşımına 31 gözaltı

Adana'da aralarında bir karı kocanın korona virüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı, bir özel bankada korona virüs vakası olduğu şeklinde asılsız bilgileri sosyal paylaşım sitelerinden yayan 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürülüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için asılsız korona virüs paylaşımları yapılması üzerine harekete geçti. Bir kişinin karı kocanın korona virüs testinin pozitif çıkınca hastaneden kaçtığını paylaşması ve özel bir bankada korona virüs vakası olduğu paylaşımları üzerine polis, takibe aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar hakkında "halk arasında korku, panik oluşturmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan şahıslar hakkında yapılan ihbarların anında değerlendirildiği ve gerekli tespit çalışmalarının titizlikle yapıldığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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