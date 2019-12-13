Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adana'da bir otomobilde piyasa değeri 65 bin TL 434 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

13.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:22

'da ekiplerince durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 65 bin lira olan 434 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

434 ADET TELEFON

Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri 65 bin lira olan 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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