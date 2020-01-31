Adana Barosu'nda ruhsat töreni
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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 7 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

31.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:16
Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Barosu'nda stajlarını tamamlayan 7 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Adana Baro Başkanı , Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda yapılan ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, yeni avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Hukuk fakültesini bitiren avukatların staj yapacak hukuk bürosu bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Küçük, meslekleriyle ilgili yeni avukatlara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yeni avukatlar meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.

Kaynak: AA
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