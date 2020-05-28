ADANA Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu

Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttuADANA'da Fatma Sakar (32), yedeğini yaptırdığı anahtarı verip, görümcesinin evindeki 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çelik kasayı çaldırttı.

28.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:42

Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu

ADANA'da Fatma Sakar (32), yedeğini yaptırdığı anahtarı verip, görümcesinin evindeki 160 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para olan çelik kasayı çaldırttı. Fatma Sakar ile hırsızlığı gerçekleştiren 3 arkadaşı tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Karataş ilçesindeki yazlığına giden Sezen N., çiçeklerini sulaması için evinin anahtarını alt kattaki komşusuna verdi. Komşusu, çiçekleri sulamak için eve çıktığında kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapının alt kilidinin anahtarla açıldığını, üst kilidinin ise kırıldığını tespit edince çalışma başlattı. Bölgedeki 100 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, olay yerine yakın caddede trafikte ters istikamette ilerleyen beyaz bir otomobilden şüphelendi. Gözaltına alınan araç sahibi İsmail P., ifadesinde otomobilini Süleyman A.(26) ve Mehmet A.'ya (32) kiralandığı söyledi. Gözaltına alınan bu kişiler de otomobili Ahmet Aktürk'e (24) verdiklerini ileri sürdü.

ŞÜPHELİLER HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet Aktürk, emniyetteki sorgusunda, Bülent Ünal (38) ve Ziver Akkurt (49) ile birlikte Sezen N.'nin evindeki içerisinde altın ve para olan çelik kasayı çaldıklarını itiraf etti. Polis, Bülent Ünal ve Ziver Akkurt'u da gözaltına aldı. Ünal'ın emniyetteki sorgusunda, yakın arkadaşı Fatma Sakar'ın olay günü kendisini telefonla aradığını, görümcesi Sezen N.'nin evindeki çelik kasanın içerisinde 160 bin liralık ziynet eşyası ve nakit paranın olduğu söyleyip, evin anahtarını verdiğini anlattı. Ünal, bunun üzerine arkadaşları Ahmet Aktürk ve Ziver Akkurt'u yanına alarak kapının alt kilidini anahtarla açtığını ancak üst kilidin anahtarı olmadığı için levyeyle kırdıklarını, açamayınca çelik kasayı da alarak evden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine Fatma Sakar da gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE CEZASI DA KESİLDİ

Olayı gerçekleştiren Bülent Ünal, Ziver Akkurt ile Ahmet Aktürk'ün çaldığı kasayı bagaja sığmayınca otomobilin arka koltuğuna koyduğu, ön koltuğa 3 kişi oturmaları nedeniyle şüpheliler hakkında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Ünal, Ziver Akkurt, Ahmet Aktürk ile Fatma Sakar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Süleyman A, ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla, İsmail P. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çalınan altınların bir kısmı sahibine teslim edildi.

ADANA Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özkan Uğur Demet Akbağ Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Michael Jordan
Daha Fazla Kız Kadın Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: ADANA Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:43:20. #1.14#
title