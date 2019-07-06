ADANA 2 gün önce satın aldığı otomobile haciz kondu, sahibi sinir krizi geçirdi

2 gün önce satın aldığı otomobile haciz kondu, sahibi sinir krizi geçirdi

Adana'da 2 gün önce satın aldığı otomobiline haciz konduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi. Çevreden topladığı kuru otları otomobilin içine koyarak kendisini ateşe vereceğini söyleyen Turgut, 1 saat sonra etksiz hale getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu. Daha sonra Turgut, kendisini araca kilitledi.

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı. Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım dedi. Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekiler üzerine sürmek istedi. Polisler ise ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti. Yaklaşık 1 saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçiren Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, aracı çekiciye yükleyerek emniyet otoparkına götürdü.

Kaynak: DHA