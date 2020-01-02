ADA PAZAR Güneşler İçin proje ihalesi yapılacak

02.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:02

Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Bölgesel Sosyal Tesis ve Pazar Alanları'nın ilk çalışmasının Güneşler'de yapılacağı açıklanmıştı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ADA PAZAR Güneşler adıyla pazar yeri, taziye evi, düğün salonu, etkinlik (kına, nişan) salonu ve çocuk oyun alanını içeren çok amaçlı yerleşke için proje ihalesinin, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.



Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında dikkat çeken ve haftanın her günü kullanılabilecek çok amaçlı yerleşke ve pazar alanları projesinde ilk tesisin Güneşler'de yapılacağı belirtilmişti. Başkan Mutlu Işıksu, Güneşler sakinlerinin onayı ve desteği ile kapsamlı ve güzel bir proje yapmak istediklerini ve proje için ihale sürecinin başladığını açıkladı.



İhalenin 3 Ocak Cuma günü yapılacağını belirten Işıksu, "Halkla Birlikte Yönetim ilkemizin güzel örneklerinden biri olan ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi Projesi için ihale sürecimizi başlattık. 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30'da projemizin ihalesini yapacağız. Çalışma kapsamında, zemin katta sergi ve pazar hizmetleri sunulacak, organik ürünlerin satılabileceği bir organizasyon yapısı oluşturulacak, gıda denetimleri sürekli gerçekleştirilecek, "Serbest Tartı" sistemi ile vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin kg kontrollerini yapabilecek, üst katta büyük bir düğün salonu, ayrıca bir etkinlik salonu ve taziye evi yapılacak. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, her detayını titizlikle çalıştığımız projemizin ihalesini tamamladıktan sonra en kısa sürede de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Güneşler'imize, Adapazarı'mıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA