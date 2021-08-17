Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 9. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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