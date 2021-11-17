Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 22. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar. Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin haber cisi olur.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selam, Dizinin yönetmeni Özgür Sevimli, genel yönetmeni Ali Bilgin, yapımcısı Kerem Çatay'dır. Senaryo ekibi Aksel Bonfil, Emine Yıldırım ve Dilek İyigün'den oluşmaktadır.

Dizinin yapım sorumlusu Seda Çift, idari yapımcısı Ali Demir ve yapım amiri Ahmet Muhammet Aydın'dır. Yapım koordinatörü Zafer Aydoğdu, set amiri Sezgin Çakır'dır.

Dizinin yardımcı yönetmeni Elif Reis, 2. Yönetmeni Beste Sultan Kasapoğulları'dır. Genel sanat yönetmeni İsmail Durmaz, görüntü yönetmeni Özkan Bal ve kurgu yönetmeni Doğuş Onur Karasu'dur. Işık şefi İsmail Akhan'dır. Dizinin post prodüksiyonu Anıl Tutkal Kaya tarafından yapılmakta, müziklerini Cem Öget hazırlamaktadır.

Dizinincast direktörü Mine Güler, styling sorumluları Petek Arıcı ve Oğuz Tabur, kostüm sorumlusu Şengül Nançın ve mekan sorumlusu İlyas Yerkaymaz'dır. Set fotoğrafçısı Tuğba Kavakoğlu'dur, fragman tasarımı Hakan Savran tarafından yapılmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet