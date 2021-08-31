Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 11. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu'nun gelişi Haziran ve Poyraz arasında bomba etkisi yaratır. Batu, Zeynep tarafından ikiliyi ayırmak için görevlendirilmiştir. Batu sinsi planlarını hızlıca hayata geçirmeye başlar. İdil, Poyraz'a olan aşkından vazgeçmek üzereyken aklına gelen fikir ile yeniden harekete geçer. Bu sefer Poyraz'ı kendine aşık edeceğine emindir. Haziran, Poyraz'ın geçmişini merak etmeye başlar. Onun eskiden nasıl biri olduğuna dair araştırmalara girişir. Haziran, kendini kıskançlık krizlerinin ortasında bulur. Poyraz, Haziran'ın deniz korkusunu yenmek için ona yardımcı olur. İkili her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını gizleyemezler. Haziran'ın tek bir isteği vardır. Poyraz'ın artık onu affetmesi. Acaba Poyraz, Haziran'ı affedecek midir? Batu ve Poyraz karşı karşıya gelirler. Kavga kaçınılmazdır. Poyraz sinirlerine hakim olamaz. Başını büyük bir belaya sokar.