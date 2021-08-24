Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 10. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 10. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran'ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.