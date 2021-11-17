Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi şehirde? Ada nerede, hangi ada? İzmir Sığacık Kırlangıç adası nerede?

Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi şehirde? Ada nerede, hangi ada? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'nin hangi bölgesinde yapılmıştır? Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Dizinin çekimleri İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinin Sığacık bölgesinde devam ediyor. Ada Masalı dizisi İzmir'de çekilmektedir. Dizinin çekimleri İzmir ilinin Seferihisar ilçesinde Sığacık bölgesinde yapılmaktadır.

Sığacık İzmir ilinde yer alan, küçük bir kasabadır. Sığacık Seferihisar'a bağlı bir mahalledir. Sığacık içerisinde birçok pansiyon ve otel yer almaktadır. Kişiler dilerlerse Kaleiçi bölgesinden veya etrafta ki pansiyonlarda kalarak sakin ve kültür dolu bir tatil geçirebilirler. Sığacık içerisinde kafe, restoran ve balık restoranları bulunmaktadır. Her yıl birçok yerli ve yabancı turist ağırlayan Sığacık kaliteli gezi yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir yerdir.

Sığacık'a Nasıl Gidilir?

Sığacık, Seferihisar içerisinde 5 kilometre uzaklıktadır. İzmir'in merkezine ise 52 kilometre, İzmir Havalimanı'na ise 70 kilometre uzaklıktadır. Kişiler İzmir'den araçla, bir saat içerisinde Sığacık'a gidebilirler. Kişiler dilerlerse İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine binerek, kolay bir şekilde buraya gidebilirler.

Sığacık Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sığacık'ta her yıl Haziran aylarında festivaller ve şenlikler düzenlenmektedir. Ayrıca kişiler Turgut Köyü'ne giderek, lavanta şenliklerine katılabilirler. Seferihisar Belediyesi her yıl birçok şenlik düzenlemektedir. Siz de Sığacık'a giderek, festivallere katılabilir ve şirin bir kasabada tatilinizi geçirebilirsiniz. Teos Antik Kenti içerisinde bulunan alanlara gidebilir, Sığacık pazarına uğrayarak kendinize hediyelik eşyalar bakabilirsiniz. Kale Meydanı etrafında yaz aylarında konserler olunmaktadır. Ayrıca Doğa Okulunu ziyaret ederek, özel bir mekan gezmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Sığacık Mandalina Festivali

Sığacık'ta her yıl mandalina festivali yapılmaktadır. Genel olarak festivaller kasım ayına doğru tercih edilmektedir. Yerli mandalinayı tanıtan bu festivalde birçok farklı gösteri olmaktadır. Dans, konser ve şenlik olan bu festival içerisinde çeşitli ödül organizasyonları da olmaktadır. Mandalina Güzeli, En İyi Mandalina ve En İyi Mandalinalı Yemek gibi dallarda o yıl ödüller verilmektedir.

Sığacık Teos Antik Kenti

Sığacık Teos Antik Kenti içerisinde ve çevresinde birçok zeytin ağacı yer almaktadır. Kişiler doğa yürüyüşü yapmak için, fotoğraf çekmek veya tarihi bir alan gezmek için bu antik kenti tercih edebilirler. Sığacık'ın en önemli tarihi alanları arasında yer alan bu yer M.Ö 1000 yıllarında kurulmuştur. İonialıların kentlerinden biridir. Kent içerisinde Dionysos Tapınağı bulunmaktadır. Şarap Tanrısı Dionysos için yapılan bu tapınak, Şarap Tanrısı adına yapılan en büyük tapınaklardan biridir.