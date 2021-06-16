Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları kimler? Ada Masalı 1.bölüm izle

Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı yayınlanan ilk bölümüyle birlikte sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Birçok kişi Ada Masalı'nın çekildiği yeri ve oyuncu kadrosunu merak edip internette aratmaya başladı. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları kimler? Ada Masalı 1.bölüm izle

Yaz dönemiyle birlikte birçok yeni yapım ekranlardaki yerini aldı. Star TV'nin yeni yapımı Ada Masalı 15 Haziran Salı saat 20:00'de yayınlanan ilk bölümüyle oldukça ses getirdi. Konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile merak konusu olan yapım ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamında erişebilirsiniz.

ADA MASALININ KONUSU

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI 1.BÖLÜM İZLE!

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesiştiği Kırlangıç Adası sosyal medya'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Kırlangıç Adası Yunanistan'a bağlı olup, Teselya bölgesinde bulunuyor. Kırlangıç Adası, Skopelos ve İskados adalarının da bulunduğu Şeytan Adaları'nın arasındasayılmaktadır. Ancak dizide Kırlangıç Adası olarak gösterilen yer İzmir Seferihisar'a bağlı olan Sığacık'tır.

ADA MASALI BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANI!

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

İlk bölümüyle oldukça ses getiren Ada Masalı'nın baş rollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Ada Masalı kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler de bulunuyor.

ADA MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI!