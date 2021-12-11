Ada Masalı neden bitiyor? Ada Masalı final mi? Ada Masalı ne zaman başlamıştı?

Ada Masalı neden bitiyor? Ada Masalı final mi? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer almaktadır. Ada Masalı bitti mi, final mi yapıyor? Ada Masalı neden yok, neden final yaptı? Resmi açıklama geldi mi?

ADA MASALI KONUSU

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ada Masalı resmi Youtube kanalından final bölümü için fragman yayınlandı. Buna göre Ada Masalı dizisi final yapacak. Yapılan açıklamaya göre dizi 11 Aralık Cumartesi günü son bölümüyle Star TV'de ekranlara gelecek.

ADA MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Fakat Twitter resmi hesaptan yapılan son paylaşım şu şekilde:

""Seni çok seviyorum..."

#AdaMasalı final bölümü fragmanı yayında

Final bölümü 11 Aralık Cumartesi 20.00'de @startv'de sizlerle!

@ayyapim"

Buna göre dizi 11 Aralık Cumartesi tarihinde final bölümü ile ekranlara gelecek.

ADA MASALI OYUNCU KADROSU

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

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