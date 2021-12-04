Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı final mi yapacak? Ada Masalı neden final yapıyor?Ada Masalı, Ay Yapım imzalı, Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer almaktadır. Ada Masalı ne zaman, hangi gün? Ada Masalı yok mu, neden yok? Ada Masalı 8 Aralık Çarşamba yok mu, niye yok?

ADA MASALI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Ada Masalı normalde her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyordu. Fakat dizi final yapma kararı aldı. Dizinin final bölümü 11 Aralık Cumartesi yayınlanacak . Bu yüzden Çarşamba günü yayınlanmayacak.

ADA MASALI 8 ARALIK ÇARŞAMBA NEDEN YOK?

Dizinin final bölümü 11 Aralık'ta yayınlanacağı için Çarşamba günü olmayacak.

ADA MASALI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ada Masalı resmi Youtube kanalından final bölümü için fragman yayınlandı. Buna göre Ada Masalı dizisi final yapacak. Yapılan açıklamaya göre dizi 11 Aralık Cumartesi günü son bölümüyle Star TV'de ekranlara gelecek.

ADA MASALI KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

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