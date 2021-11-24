Ada Masalı hangi kanalda? Ada Masalı hangi gün, günü mü değişti? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ada Masalı yeni bölüm tarihinde yapılan değişiklik dizinin hayranlarını meraklandırdı. Her hafta salı günleri izleyici ile buluşan Ada Masalı dizisi bu akşam ekranlara gelmedi.

ADA MASALI SALI AKŞAMI NEDEN YOKTU?

Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Özge Demirtel, Rami Narin gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Ada Masalı'nın yayın tarihi değişti. Ada Masalı yeni bölümü ile 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi, 3 Kasım Çarşamba günü yeni bölümüyle saat 20:00'de ekrandaki yerini alacak.

Ada Masalı dizisinin yayın günü merak ediliyor. Star Tv ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Ada Masalı, her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyordu. 2 Kasım Salı akşamı Star Tv yayın akışında yer almayan dizi kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Ada Masalı neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Ada Masalı dizisi yayın tarihi ile ilgili değişiklik yapıldı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinin paylaştığı ekranların sevilen dizisi Ada Masalı yeni gününde kaldığı yerden devam edecek. Son zamanlarda reytinglerindeki düşüş nedeniyle dizi hayranları bu gün değişikliğinin final öncesi son adım olabileceği yorumları yapıyor. İnternet aramalarında "Ada Masalı neden yok, bitti mi? Yeni bölüm ne zaman, hangi gün?" sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

ADA MASALI HANGİ KANALDA?

Ada Masalı bugün Star TV ekranlarında yayınlanacak.

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı

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