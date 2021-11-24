Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı final ne zaman? Ada Masalı neden bitiyor?

Ada Masalı final mi yapıyor? Ada Masalı final ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Star TV'nin merakla takip edilen yaz dizisi Ada Masalı'nın final bölümü hakkında detaylar araştırılıyor. Ada Masalı neden bitiyor?

ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ada Masalı,her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyordu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ve Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman ile aynı günde ekrana gelen Ada Masalı'nın düşen reytingler sebebiyle final karar aldığı düşünülüyor. Sevilen dizi 8 aralık çarşamba akşamı son kez ekranlarda izleyicileriyle buluşacak.

ADA MASALI OYUNCULARI



Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un baş rollerini paylaştığı dizide güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Cem Anıl , Bülent Çolak Kenar, Özge Demirtel, Beril Pozam, Rami Narin, Bedia Ener ve Eylül Ersözgibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

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