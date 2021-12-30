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Ada Masalı dizisinin yıldızı boşanma kararı aldı

Ada Masalı dizisinin yıldızı boşanma kararı aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Ada Masalı' adlı dizide rol alan ünlü oyuncunun boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son aylarda magazin dünyasında ayrılık rüzgarları esiyor.

İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol'dan boşanma kararı almasının ardından bir ünlü oyuncunun daha eşinden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak "Ada Masalı" dizisinde ana castta yer alan Nihan Büyükağaç, eşi ses teknisyeni Murat Şentürk'ten fikir ayrılıkları nedeniyle boşanıyor.

Büyükağaç ile eşinin anlaşmalı olarak boşanacağı ortaya çıktı.

Nihan Büyükağaç, son olarak Koliba Film'in "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşmıştı.

Ada Masalı dizisinin yıldızı boşanma kararı aldı

Ada Masalı dizisinin yıldızı boşanma kararı aldı

Ada Masalı dizisinin yıldızı boşanma kararı aldı

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