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Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisi final yapıyor. Dizi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile ekran macerasını noktalayacak.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Beril Pozam, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Nihan Büyükağaç, Bedia Ener gibi usta isimlerin başrolü paylaştığı Ada Masalı dizisinden kötü haber geldi. Yaz dizisi olarak başlayan ancak yeni sezonda da ekrana gelmeye devam eden Ada Masalı'nın önümüzdeki günlerde final yapacağı iler sürüldü.

25. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Instagram hesabından dizinin akıbeti hakkında paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, "Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor. Başrolünü Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek" ifadelerini kullandı.

Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

FİNAL KARARI HAYRANLARINI KIZDIRDI

Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan izleyiciler, "Bu dizi final yapamaz" yorumunda bulundu.

Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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