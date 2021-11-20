Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Beril Pozam, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Nihan Büyükağaç, Bedia Ener gibi usta isimlerin başrolü paylaştığı Ada Masalı dizisinden kötü haber geldi. Yaz dizisi olarak başlayan ancak yeni sezonda da ekrana gelmeye devam eden Ada Masalı'nın önümüzdeki günlerde final yapacağı iler sürüldü.

25. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Instagram hesabından dizinin akıbeti hakkında paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, "Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor. Başrolünü Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek" ifadelerini kullandı.

FİNAL KARARI HAYRANLARINI KIZDIRDI

Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan izleyiciler, "Bu dizi final yapamaz" yorumunda bulundu.

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