Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı
Acun Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışma programı Survivor 2019'un çekileceği adadan ilk fotoğrafını paylaştı.
Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Survivor 2019 için geri sayım başladı. Yarışmaya katılacak isimlerin ilk ikisini açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk kez fotoğraf paylaştı.
"SURVİVOR'IN YENİ ADASINA İLK ADIMI BEN ATTIM"
Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" müjdesini verdi.
İLK İKİ İSMİ AÇIKLADI
Bu sene Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekrana gelecek olan programın Türk yarışmacıları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçen hafta Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ilk isim Hakan Kanık olmuştu. Survivor 2019'un ikinci yarışmacısı ise Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak oldu.
YORUMLAR (31)
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nereden buluyo böyle itici tipleri çakı gibi delikanlılar var türkiyede yunanlara kök söktürecek onları bulsana tabi torpilleri yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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CAMBAZ YINE CIKTI TELE YURUYORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allahim şükürler olsun ilk adımı atti ohhh be ülke olarak artık sırtımız yere gelmez akşama konvoy vaaarCevap Yaz Yayından Kaldır
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şikeci fenevCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Kanunen yasaklansin böyle TV programmlariCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır