Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın Yaşadığı Evi 50 Milyon TL'ye Sattı
Acun Ilıcalı'nın, boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın yaşadığı evi 50 milyon TL'ye sattığı iddia edildi.
Bu sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Acun Ilıcalı'nın Boğaz manzaralı lüks villasını sattığı iddia edildi.
EVLENDİKTEN SONRA ALMIŞTI
Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'yla evlendikten sonra 56 milyona süper lüks bir ev satın almış ve İkili burada yaşamaya başlamıştı.
EVİ FİYATIN 6 MİLYON ALTINDA SATTI
Boşanma sonrası evi satışa çıkaran Acun Ilıcalı'nın Evi aldığı fiyatın 6 milyon altında sattığı öğrenildi.
"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın evi kendisine hediye olarak aldığı haberlerine "Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Bende zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim içinde" açıklamasını yapmıştı.
EVİ NE ZAMAN BOŞALTACAĞI MERAK KONUSU OLDU
Şeyma Subaşı'nın hala oturmaya devam ettiği Evi ne zaman boşaltacağı ise merak konusu oldu.
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Acun Hocam Gercekten En iyisini yaptinCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanın kendine yaptığı kötülüğü bir başkası asla yapamaz. heyhat!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi yaptınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acun en dogrusunu yapmis helal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir erkek ıcın mutlulugunu bozup böyle bı hayattan cıkp sımdı kendı adını ve annelıgını ayaklar altına alman daha da guzel olmus guzel bı hayat secmıssın . ŞEYMA SUBAŞICevap Yaz Yayından Kaldır