Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi

Boşandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

AŞK SÖYLENTİLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Evliliklerini jet hızıyla noktalayan ünlü çift, boşandıktan sonra aşk söylentileriyle gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Acun Ilıcalı'nın ise Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen'le aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.

ACUN ILICALI TAKİPTEN ÇIKTI

Bu olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma'yı takipten çıkartıp fotoğraflarını sildi.

NEDEN TAKİPLEŞTİKLERİ MERAK EDİLİYORDU

Uzun zamandır takipçilerinin hem Şeyma Subaşı'na hem de Acun Ilıcalı'ya fotoğraf karelerini neden silmedikleri soruluyordu.

KALAN TEK KARE KIZI MELİSA'YLA

Acun Ilıcalı'nın tek silmediği kare ise kızı Melisa'nın Doğum gününü kutladığı 6 fotoğraftan oluşan paylaşım.