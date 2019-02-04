Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi
Acun Ilıcalı, boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nı, Instagram'dan takipten çıkartıp birlikte olduğu tüm fotoğrafları sildi.
Boşandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.
AŞK SÖYLENTİLERİYLE GÜNDEME GELDİLER
Evliliklerini jet hızıyla noktalayan ünlü çift, boşandıktan sonra aşk söylentileriyle gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Acun Ilıcalı'nın ise Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen'le aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.
ACUN ILICALI TAKİPTEN ÇIKTI
Bu olayların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma'yı takipten çıkartıp fotoğraflarını sildi.
NEDEN TAKİPLEŞTİKLERİ MERAK EDİLİYORDU
Uzun zamandır takipçilerinin hem Şeyma Subaşı'na hem de Acun Ilıcalı'ya fotoğraf karelerini neden silmedikleri soruluyordu.
KALAN TEK KARE KIZI MELİSA'YLA
Acun Ilıcalı'nın tek silmediği kare ise kızı Melisa'nın Doğum gününü kutladığı 6 fotoğraftan oluşan paylaşım.
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O kız çocuğuna bunları çektirmeye hakkınız yok. Madem bosanacaksiniz neden çocuk yapıyorsun kardeşim. Ben çocuğa acırım gerisi hikaye. ..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Acun akıllı biri nasıl böyle bir evlilik yaptı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Acun Alırken vucuduna degilde ruhunun güzelline baksaydın keşke , gerçi sizlerin camiasında mutlukta , sevgide dışarıya gösteriş olsun diye yapılır , herşeyiniz sahteCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Eh Acun haklı tabiikide. Bu kadar nispet, ayip ya ayipCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hepinize ACUNsuz günler dilerimCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır