Acun Ilıcalı'nın Kızı Yasemin, Lüks Giyim Tarzıyla Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden doğan 12 yaşındaki kızı Yasemin Ilıcalı, giydiği kıyafetlerle sosyal medyada şimdiden geniş bir hayran kitlesi edindi.

Yasemin Ilıcalı'nın katıldığı etkinliklerde ve günlük yaşantısıyla giydiği lüks kıyafet ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

LÜKS TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde annesiyle Tyga'nın konserine giden Ilıcalı'nın taktığı lüks çantayla adından söz ettirdi. 12 yaşındaki Yasemin'in Balenciaga çantası 2.000 Dolar, yani 11.690 TL değerinde.

ÇANTASI 4 BİN TL

Yasemin Ilıcalı'nın Golden Goose marka spor ayakkabıları 355 Dolar, yani 2.075 TL. TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerine katılan Ilıcalı'nın elmas desenli Gucci kazağı 315 Dolar.

Ilıcalı'nın son olarak Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'nun düğün töreninde taşıdığı çanta Dolce&Gabbana'nın çocuk koleksiyonundaki 750 dolar yani 4 bin 384 TL değerinde bir çanta takmıştı.