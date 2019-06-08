Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

İki yıl önce kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile Fransa'da görkemli bir düğünle evlenen ancak bir yıl sonra Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile Çeşme'de birlikte objektiflere yakalandı.

YENİŞ AŞKIYLA ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın birlikte çalışmaya başladığı Itır Esen'le sevgili olduğu iddia edilmişti. Itır Esen'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de ortaya çıktı.

SÜRAT TEKNESİYLE TURA ÇIKTILAR

Acun Ilıcalı, önce genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte, motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan ikiliye daha sonra Oğuzhan Koç, sevgilisi Yağmur Tanrısevsin, İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan eşlik etti.