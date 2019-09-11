Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu

11.09.2019 10:56

Haberler.com/ Olgun KIZILTEPE

İstanbul Sancaktepe'de 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Sancaktepe Orman Park'ın içler acısı hali görenlerin yüreğini sızlattı.

DUYARLI VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Hafta sonları şehrin gürültüsünden uzak kalmak isteyenlerin akın ettiği mesire alanı, bilinçsiz kullanım nedeniyle harabeye döndü. Eski günlerinden uzak bir görüntü çizen Orman Park'ın son hali, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi.

"BU HALİ YÜREĞİMİ BURKTU"

Konuyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Harun Yalçın isimli bir vatandaş, "Defalarca gidip hayran kaldığım mesire alanının bu hali yüreğimi burktu. Allah korkusu gönle girmedikten sonra, sözlerin hepsi boştur" ifadelerini kullandı.

İşte Sancaktepe Orman Park'taki isyan ettiren görüntüler;