Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
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Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık'ta yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.1 milyon 42 bin 102 öğrencinin girdiği sınavların sonuçları, 5 gün gibi rekor bir sürede duyuruldu.

20.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:50
Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu düzenlenen sınavların sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve sınav süresince çalışan görevlilerin büyük özverisiyle toplam 1 milyon 42 bin 102 öğrencinin girdiği sınavların sonuçları değerlendirilip, bir haftadan az sürede 2 milyon 106 bin 785 sınav kağıdı okunarak, sisteme girişi yapıldı.

"5 GÜNLÜK SÜRE, ÜNİVERSİTE TARİHİNDE BİR REKOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5 günlük sürenin, üniversite tarihinde bir rekor olduğunu vurguladı.

Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personele minnettar olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, " Açıköğretim sınavları tarihinde bir rekor. BAUM çalışanları ve sınav organizasyonunda görevli arkadaşlara öğrencilerim adına minnettarım. Milli çocuklarla az zamanda çok iş. Durmak yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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: Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
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