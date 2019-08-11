Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular

Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular

Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldularSAMSUN - Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.

11.08.2019 09:55
Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular

Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular
SAMSUN - Samsun'da acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerin kesip hastanelik oldular.
Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimli sırasında acemi kasaplar ye kazara kendilerini kestiler, yada kurbanlık hayvanların boynuz darbeleri sonucu yara sürüklenmeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline akın ettiler.

Kaynak: İHA
Acemli kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular
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