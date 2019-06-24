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Önceki gün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenleniyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Önceki gün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Canlı yayındayız

İSTANBUL


Kaynak: DHA
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