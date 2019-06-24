ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Önceki gün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
Önceki gün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
Kaynak: DHA
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